В Ровенской области на фестивале отравились более 10 человек

В городе Дубно в Ровенской области после употребления шаурмы на рок-фестивале отравились 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

Как сообщается, в период с 20 по 22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 14 человек, которые посещали рок-фестиваль "Тарас Бульба". Свое заболевание люди связывали с употреблением шаурмы, купленной на фестивале.

Отмечается, что 10 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Дубненской центральной больницы. В частности, среди пострадавших от отравления 3 ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека. По предварительным данным, 61 человек был госпитализирован, из них 16 - дети. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию. По состоянию на 20 июля в медицинском заведении находились 5 детей.

РБК-Украина писало, что в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей с детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера.

Кроме того, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.