В Ровенской области в ДТП погиб ребенок

Около трех часов ночи на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля Renault Rapid, осуществляя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним.

От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет.

От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid - дочь водителя автомобиля. Последнего с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. У него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

По результатам освидетельствования водители Volkswagen Crafter - 47-летний житель Киевской области и Mercedes Vito - 36-летний иностранец были трезвые. Другие участники аварии за медицинской помощью не обращались.

Следователи следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

Напомним, в понедельник вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.