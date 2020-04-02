В Ровенской области четверо зараженных коронавирусом находятся в реанимации

В Ровенской области - 16 больных коронавирусом, из которых 4 находятся в реанимации. Об этом глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, в Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ровенской городской больнице - 7.

"По состоянию на утро 2 апреля в Ровенской области новых случаев на COVID-19 не зафиксировано. На сегодня в области - 16 больных на коронавирусом, из которых 4 находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 161, умер человек.

Кроме того, в больницах Тернополя находится 20 больных коронавирусом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая.