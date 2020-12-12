На Ровенской АЭС произошло отключение энергоблока, причины выясняют

Фото: Ровенская АЭС (atom.gov.ua)

На Ровенской атомной электростанции в ночь на 12 декабря произошло автоматическое отключение энергоблока №1. Причины отключения выясняют.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Инцидент произошел 12 декабря в 1:43. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - сообщили в Энергоатоме.

Сейчас на Ровенской АЭС продолжает работу энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

На энергоблоках №3 и №4 продолжаются планово-предупредительные ремонтные работы 28 и 27 дней соответственно.

"Ведутся работы по графиков ремонта. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - добавили в Энергоатоме.

Напомним, в конце ноября на Запорожской АЭС после планового-предупредительного ремонта подключили к сети энергоблок №2.