На Ровенском военном полигоне нашли тело пропавшего контрактника

На территории Ровенского военного полигона нашли тело военнослужащего-контрактника. Он покинул место службы на прошлой неделе и с тех пор о нем ничего не было известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области .

Сообщается, что тело на полигоне обнаружили сегодня. Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области, который проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс.

"С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы, в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты установит экспертиза. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство) продолжается.