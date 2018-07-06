На Ровенском полигоне разорвало миномет, погибли трое военных

Вследствие разрыва миномета на Ровенском полигоне пострадали 9 военных

На Ровенском общевойсковом полигоне сегодня утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Из-за разрыва миномета 3 военных погибли из-за полученных несовместимых с жизнью травм, еще 9 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На данный момент учения приостановлены, назначено служебное расследование по факту происшествия.

Как отмечается, происшествие произошло на Ровенском полигоне сегодня в 6 часов утра во время учений. Пострадали военные, которые стояли рядом с оружием.

Напомним, ранее о трагическом происшествии с погибшими и пострадавшими на Ровенском общевойсковом полигоне сообщало оперативное командование "Запад". Вместе с тем, командование не сообщало, что именно произошло. Также не называлось число жертв.