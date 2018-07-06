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Интервью

На Ровенском полигоне разорвало миномет, погибли трое военных

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 09:37
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вследствие разрыва миномета на Ровенском полигоне пострадали 9 военных

На Ровенском общевойсковом полигоне сегодня утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Из-за разрыва миномета 3 военных погибли из-за полученных несовместимых с жизнью травм, еще 9 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На данный момент учения приостановлены, назначено служебное расследование по факту происшествия.

Как отмечается, происшествие произошло на Ровенском полигоне сегодня в 6 часов утра во время учений. Пострадали военные, которые стояли рядом с оружием.

Напомним, ранее о трагическом происшествии с погибшими и пострадавшими на Ровенском общевойсковом полигоне сообщало оперативное командование "Запад". Вместе с тем, командование не сообщало, что именно произошло. Также не называлось число жертв.

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Теги публикации: учения, Ровенская область, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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