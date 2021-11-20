В Роттердаме COVID-протест перерос в бунт. Полиция стреляла в ответ, есть раненые

В Роттердаме (Нидерланды) протесты, направленные против COVID-ограничений, переросли в бунт. В результате полиция открыла огонь по протестующим и ранила двоих людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Голландская полиция сообщила, что произвела предупредительные выстрелы по протестующим в результате беспорядков в Роттердаме, поскольку демонстранты подожгли автомобили и бросали камни в полицейских.
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Также издание Reuters уточняет, что в результате стрельбы было ранено двое людей. Полиция разгоняла протестующих на лошадях и применяла водометы.
"Мы знаем, что, по крайней мере, два человека были ранены, вероятно, в результате предупредительных выстрелов, но нам необходимо дополнительно выяснить точные причины", - сообщила изданию представитель полиции Патрисия Весселс.
Полицейские объясняют свои действия тем, что бунт протестующих нес угрозу жизни.
"Мы сделали предупредительные выстрелы, и были также выстрелы прямой наводкой, потому что ситуация была опасной для жизни", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах ужесточают карантин. Власти приняли решение впускать в магазины и супермаркеты по пропускам, а для кафе, ресторанов и казино сократили время работы на определенное время.