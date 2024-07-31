РосЗМІ заявили про смерть полоненого "азовця" Олександра Іщенка: що про нього відомо

За даними росЗМІ, про смерть Іщенко стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, який розглядає його справу та ще 23 "азовців". Наразі документів, що підтверджують смерть підсудного суд від СІЗО ще не отримав.

Що відомо про Іщенко

Іщенку було 55 років. У лютому 2022 року він добровільно вступив у тероборону полку "Азов" як військовий водій. Весною того ж року у Маріуполі він потрапив у російський полон, де потім став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українцями. У Росії його звинувачували за двома статтями - про участь у діяльності терористичної організації та у спробі насильницького захоплення влади.

Реакція Лубінця

За даними омбудсмена, Іщенко помер ще 9 днів тому. Однак українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив, також не було повідомлення про причину смерті громадянина України.

"Із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Олександра Іщенка", - написав Лубінець.

В "Азові" підтвердили смерть військового

Згодом у прес-службі "Азов" у коментарі "Суспільому" підтвердили інформацію про загибель підтвердили Олександра Іщенка.

"Підтвердилась інформація про загибель бійця "Азову" Олександра Іщенка в російському полоні. Ця смерть - черговий акт звірства РФ по відношенню до військовополонених азовців. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час, як 12-та бригада "Азов" поповнює обмінний фонд російськими полоненими і дотримується усіх правил їхнього утримання, Росія кожен день катує і вбиває наших бійців", - сказано у повідомленні.

Суд над полоненими "азовцями"

Разом з Іщенко у Росії судять ще 23 українці. Усі вони в різний час служили в "Азові" за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Дехто з них брав участь в обороні Маріуполя і "Азовсталі", дехто на момент вторгнення РФ вже залишили службу і були затримані у себе вдома. У справі проходять дев'ять жінок, більшість із них - це кухарки, які готували їжу для військових "Азова".

За словами президента Володимира Зеленського, у полоні РФ перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь".