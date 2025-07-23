Ростов і Таганрог у вогні. Росіяни скаржаться на атаку "Лютих"

У ніч на 23 липня в Ростові-на-Дону та Таганрозі пролунала серія вибухів - російська ППО заявила про атаку українських дронів "Лютий". Також про загрозу БПЛА повідомили в кількох центральних регіонах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на російські Telegram-канали.
Міністерство оборони РФ повідомило, що в період з 21:00 до 23:40 за московським часом 22 липня російська ППО знищила 51 український безпілотник над кількома регіонами країни.
Так, одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії.
При цьому найбільше дісталось передмістю Ростова-на-Дону та Таганрогу. Там місцеві жителі чули звуки безпілотників, а також серію вибухів.
За словами очевидців, у передмісті Ростова прогриміло від двох до п'яти вибухів, а в Таганрозі щонайменше п'ять, які супроводжувалися характерним звуком двигунів у небі. У деяких районах були зафіксовані спалахи у повітрі.
Попередньо - російська система протиповітряної оборони відкрила вогонь по українських БПЛА, які летіли на низькій висоті.
На цей момент офіційної інформації про постраждалих або руйнування з боку російської влади не оприлюднено.
Нагадаємо, що безпілотники типу "Лютий" - це новий тип ударного БПЛА українського виробництва, які активно використовуються у глибоких рейдах по тилових об’єктах противника. Атаки дронів по російських містах, особливо в прикордонних і південних регіонах, останніми місяцями стали регулярними - як частина тактики виснаження ППО та створення хаосу в тилу.
До слова, ЗСУ тримають фронт під вогнем авіації та дронів на всіх напрямках. Так, за останню добу по всій лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, противник здійснив один ракетний та 51 авіаційний удар, застосувавши 66 керованих авіабомб (КАБ).
Також було зафіксовано 1218 ворожих дронів-камікадзе та 4094 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.