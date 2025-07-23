Ростов і Таганрог у вогні. Росіяни скаржаться на атаку "Лютих"

У ніч на 23 липня в Ростові-на-Дону та Таганрозі пролунала серія вибухів - російська ППО заявила про атаку українських дронів "Лютий". Також про загрозу БПЛА повідомили в кількох центральних регіонах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на російські Telegram-канали.

Міністерство оборони РФ повідомило, що в період з 21:00 до 23:40 за московським часом 22 липня російська ППО знищила 51 український безпілотник над кількома регіонами країни.

Так, одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії.

При цьому найбільше дісталось передмістю Ростова-на-Дону та Таганрогу. Там місцеві жителі чули звуки безпілотників, а також серію вибухів.

За словами очевидців, у передмісті Ростова прогриміло від двох до п'яти вибухів, а в Таганрозі щонайменше п'ять, які супроводжувалися характерним звуком двигунів у небі. У деяких районах були зафіксовані спалахи у повітрі.

Попередньо - російська система протиповітряної оборони відкрила вогонь по українських БПЛА, які летіли на низькій висоті.

На цей момент офіційної інформації про постраждалих або руйнування з боку російської влади не оприлюднено.

Нагадаємо, що безпілотники типу "Лютий" - це новий тип ударного БПЛА українського виробництва, які активно використовуються у глибоких рейдах по тилових об’єктах противника. Атаки дронів по російських містах, особливо в прикордонних і південних регіонах, останніми місяцями стали регулярними - як частина тактики виснаження ППО та створення хаосу в тилу.