Рост цены на газ не повлиял на тариф ПАО "Запорожгаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Тариф на распределение "Запорожгаза" с 2016 года остался без изменений

После повышения с 1 ноября стоимости газа Кабинетом Министров Украины, тариф ПАО "Запорожгаз" остался без изменений. Рост стоимости топлива на 23% произошел за счет увеличения цены газа государственного монополиста - НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

Главным выгодополучателем повышения стоимости газа с 1 ноября 2018 года для домовладений стал НАК "Нафтогаз Украины". По решению правительства, цену продажи природного газа "Нафтогаза" было увеличено с 4,9 до 6,2 тыс. гривен за тысячу кубометров без НДС. Тариф на распределение ПАО "Запорожгаз", который должен обеспечивать стабильную работу газопроводов в области, учет газа, с 2016 года остался без изменений.

"Рост цены газа не повлиял на стоимость услуг ПАО "Запорожгаз". Главным выгодополучателем повышения цены газа в очередной раз стал НАК "Нафтогаз Украины". Именно он будет получать почти 88% средств потребителей за оплаченный газ", - отметил коммерческий директор ПАО "Запорожгаз" Антон Кий.

Поэтому не смотря на повышение цены газа для потребителя, не произошло увеличение затрат на установку, замену бесплатных счетчиков, приобретение топлива для аварийных автомобилей, необходимых инструментов, безотказную работу сетей.

На сегодняшний день стоимость услуг ПАО "Запорожгаз" по доставке газа 24 часа в сутки 7 дней в неделю для потребителя с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, потребляющего 3,3 куб. м газа, составляет 1,60 гривень в месяц. Для потребителя с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, потребляющего 5,4 куб. м газа - 2,75 гривень в месяц. Аналогичные услуги для клиентов компании, использующих газ на отопление жилья, стоят около 100 гривень в зимние месяцы.