Рост цен на нефть ускорился после начала вакцинации от COVID-19

Нефть выросла в пятницу, 11 декабря, продолжив резкое ралли, когда нефть марки Brent поднялась выше 50 долларов впервые с марта. Начало вакцинации от коронавируса поддержало надежды на то, что спрос на нефть вырастет в следующем году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до 50,36 долларов за баррель к 04:27 по Гринвичу после роста почти на 3% в четверг. Нефть WTI выросла на 0,3%, до 46,92 долларов за баррель, также подорожав почти на 3% на предыдущей сессии.

Таким образом, цены будут расти шестую неделю подряд, поскольку многообещающие испытания вакцин помогли развеять негативный фон из-за рекордного роста числа новых случаев инфекции и смертей во всем мире в связи с пандемией коронавируса.

Великобритания начала вакцинацию на этой неделе, а Соединенные Штаты могут начать вакцинацию уже в ближайшие выходные. Канада в среду утвердила свою первую вакцину, первые прививки должны быть сделаны на следующей неделе.

"Цены на нефть растут в ожидании возможного одобрения FDA вакцины Pfizer, поскольку восстановление экономики в Азии заставляет китайские и индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобретать больше нефти", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Внешние советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проголосовали за экстренное использование вакцины Pfizer, что дало возможность агентству разрешить ее использование для вакцинации.

Напомним, 10 декабря цены на нефть Brent впервые с начала марта превысили уровень 50 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствовали надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.