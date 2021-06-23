Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом

Вчера в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года, менее 300 случаев, а сегодня на 500 заражений больше.

За сутки

Госпитализировали 419 человек, умерли 70 человек, а выздоровели 2292 пациента. Протестовали методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

За все время пандемии в Украине

Заболели в Украине 2 230 977 человек, выздоровел 2 155 261 человек, а умерли 52 123 пациента.