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Рост случаев: в Украине 1081 новый случай коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1081 новый случай коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Херсонской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 516 человек; летальных исходов - 16; выздоровели - 478 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 257 478 человек;
  • выздоровели - 2 189 293 лица;
  • летальных случаев - 53 065.

Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта" -штамма коронавируса.

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