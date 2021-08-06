Рост случаев: в Украине 1081 новый случай коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1081 новый случай коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Херсонской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

В Украине за сутки госпитализировали 516 человек; летальных исходов - 16; выздоровели - 478 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

За все время пандемии в Украине: