Россию ожидают новые санкции ЕС из-за дела Навального

Санкции могут согласовать во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля.

"Мы будем обсуждать на Совете министров иностранных дел надлежащую реакцию по поводу дела Навального", - отметил Шалленберг.

Ограничительные меры, вероятно, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, что имеет целью наказание нарушителей прав человека.

По словам Шалленберга, он ожидает на "широкое большинство" в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза и призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.

"Просто комментировать то, что происходит в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями недостаточно", - настоял министр.