Россию в ОБСЕ обвинили в подрыве доверия к вакцинам

Временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.
Об этом сообщает "Голос Америки".
По словам Остриен, члены ОБСЕ признают важный вклад независимых, свободных и плюралистических СМИ в распространение точной информации и противодействие распространению дезинформации во время пандемии.
"Поэтому прискорбно, что четыре российские онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации о нероссийских вакцинах (включая вакцины, произведенные Pfizer и Moderna)", - заявила она.
Остриен добавила, что США разделяют цель максимально широкого распространения безопасных и эффективных вакцин в регионе ОБСЕ и во всем мире.
Вашингтон намерен до 2022 года выделить два миллиарда долларов на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), что сделает страну крупнейшим донором инициативы COVAX.
Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.
До этого Евросоюз обвинял Россию в проведении масштабных кампаний по дезинформации. В частности, Россия распространяет фейки о вакцине от коронавируса, которую используют в ЕС.
Кроме того, недавно Россия попросила ВОЗ одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V". На днях глава Минздрава России поговорил об этом с гендиректором ВОЗ.