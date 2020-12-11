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Российской вакцины от коронавируса не существует, - Радуцкий

Автор: Даша Харченко

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что пока речь не идет о производстве в Украине российской вакцины от коронавируса. Причина этого в первую очередь то, что она нигде не сертифицирована и не зарегистрирована.

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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

По его словам российской вакцины не существует, так как "Спутник V" - это пока кандидат, который еще не прошел сертификацию и регистрацию в странах, где очень строгая регистрационная политика. Например, в ЕС, США, Японии, Швейцарии.

"Я не слышал, что в какой-то из этих стран была зарегистрирована или авторизованная российская вакцина. Скорее всего, это кандидат, но это не вакцина, поэтому сегодня производить то, что не существует - невозможно", - отметил Радуцкий.

Напомним, в Турции отказались от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

В то же время в середине октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключал возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут купить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

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Новости Украины Михаил Радуцкийвакцина от коронавирусаКоронавирус