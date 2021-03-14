Российской вакциной "Спутник V" вакцинировались 7 млн человек

В РФ "Спутником" вакцинировалось 3,7% населения.

Гинцбург считает, что переболевшим коронавирусом нужно делать прививку при низком уровне защитных антител. По его словам, "Спутник V" якобы "защищает от заражения в 91,6% случаев и в 100% защищает от возможности госпитализации".

Российскую вакцину одобрили к применению в 51 стране.

Напомним, временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

Кроме того, недавно Россия попросила ВОЗ одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V". На днях глава Минздрава России поговорил об этом с гендиректором ВОЗ.