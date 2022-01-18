В российском СИЗО вспышка коронавируса и чесотки. Там - 33 украинских политзаключенных

В СИЗО российского города Ростов-на-Дону произошла вспышка коронавируса и чесотки. Там незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
"В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан", - написала Денисова.
Она отметила, что с начала пандемии COVID-19 систематически требует от страны-оккупанта РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в тюрьмах.
"Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья", - подчеркнула Денисова.
Напомним, недавно омбудсмен назвала количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам.
Добавим, также Денисова заявила о серьезной проблеме со здоровьем у пленного боевиками украинца.