В российском Омске произошло массовое отравление детей

"Прокуратурой Кировского округа Омска организовала проверку по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении.

По информации экстренных служб, несколько семей в воскресенье вечером отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна".

"Под утро девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении", - добавляют в сообщении.