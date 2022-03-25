UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский олигарх Авен: Весь бизнес, который строили 30 лет, полностью разрушен

Фото: Российский олигарх Петр Авен потерял все за одну ночь (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Российский миллиардер Петр Авен, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, заявил, что его жизнь полностью изменилась за одну ночь. Совладельца "Альфа-банка" могут выслать из Лондона в течение 20 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Петра Авена изданию Financial Times.

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью в руинах. И мы должны как-то начать новую жизнь", - сказал он.

Авен, состояние которого оценивалось в 5,3 млрд долларов, заявил, что не уверен, сможет ли оплатить даже самые элементарные счета. "Могу ли я позволить нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", - сказал он, как отмечает FT, в пентхаусе с двухэтажной столовой в богатом лондонском районе Сент-Джеймс.

Менее чем через 20 дней 67-летнему Авену грозит высылка из Великобритании, пишет FT.

Авен, который участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесом в Кремле вторжения в Украину, считает санкции против него ограничения необоснованными. "Это очень странно, получить санкции только за то, что ты встречаешься с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-Групп", а вовсе не себя", - сообщил он.

Авен отрицает утверждение о том, что он близок к Кремлю, заявил, что контакты с президентом необходимы для ведения бизнеса в России. И сказал, что когда из Кремля звонят, то у него нет другого выбора, кроме как ответить.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация