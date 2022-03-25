Российский олигарх Авен: Весь бизнес, который строили 30 лет, полностью разрушен

Российский миллиардер Петр Авен, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, заявил, что его жизнь полностью изменилась за одну ночь. Совладельца "Альфа-банка" могут выслать из Лондона в течение 20 дней.

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью в руинах. И мы должны как-то начать новую жизнь", - сказал он.

Авен, состояние которого оценивалось в 5,3 млрд долларов, заявил, что не уверен, сможет ли оплатить даже самые элементарные счета. "Могу ли я позволить нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", - сказал он, как отмечает FT, в пентхаусе с двухэтажной столовой в богатом лондонском районе Сент-Джеймс.

Менее чем через 20 дней 67-летнему Авену грозит высылка из Великобритании, пишет FT.

Авен, который участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесом в Кремле вторжения в Украину, считает санкции против него ограничения необоснованными. "Это очень странно, получить санкции только за то, что ты встречаешься с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-Групп", а вовсе не себя", - сообщил он.

Авен отрицает утверждение о том, что он близок к Кремлю, заявил, что контакты с президентом необходимы для ведения бизнеса в России. И сказал, что когда из Кремля звонят, то у него нет другого выбора, кроме как ответить.