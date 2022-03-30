Российский оккупант сдался в плен ВСУ: боялся, что его убьют свои же

В сети опубликовали видео, когда пленный связался с родственниками в России.

"Мама, все хорошо. Я в Украине, сдал оружие, сдался в плен...Это моя инициатива – сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", - сказал он.

Также он отметил, что находится в хороших условиях, его кормят и с ним достойно ведут себя. К тому же оккупант подтвердил, что россияне уничтожают дома мирного населения, и даже те, где есть дети.

Кроме того, он просит родственников обратиться к его военному руководству для организации обмена пленными.