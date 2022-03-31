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Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что его удерживают в Украине, - СБУ

Фото: оккупанты подтвердил, что их удерживают в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация удерживает в Украине своих военнослужащих. Эту информацию во время телефонного разговора, перехваченного СБУ, подтвердил один из оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Во время разговора контрактник уточнил, что ехал на "спецоперацию", а не на "войну". В связи с этим после окончания контракта его должны сменить, однако руководство сообщило, что военный не сможет уехать из Украины.

"Даже в Чечне никому не продлевали увольнение, всех отправляли домой... Потому что не может такого быть, чтобы перед увольнением тебе автоматически продлевали контракт", - сказал оккупант.

При этом он добавил, что его командир предупредил, что контрактник сможет вернуться домой, если получит ранение или в качестве дезертира.

"Он нам говорит, что мы вернемся домой либо грузом 200, или грузом 300, или до 12 лет - дезертиры", - заявил российский солдат.

Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта, в котором он заявил, что чувствует себя фашистом.

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