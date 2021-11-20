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Российский актер Гаркалин умер от последствий коронавируса

Автор: Александр Белоус

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Публике актер известен по фильмам "Катала" и "Ширли-Мырли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сайте Российского института театрального искусства (ГИТИСа).

Российские СМИ сообщают, что Гаркалин умер в больнице от последствий коронавируса.

О том, что Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом, стало известно в начале октября. У него было 75-85% поражения легких и его подключили к аппарату искусственной вентиляции.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа.

Звездным часом в российском кинематографе стала комедия "Ширли-мырли" (1995), где Гаркалин сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова.

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