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Российских военных считают "быдлом" и не дают отпусков с войны, - перехват ГУР

Фото: российских военных считают за "быдло" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российским военным не дают отпусков во время войны с Украиной. Вместо этого оформляют фальшивые отчеты об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР МО разговоры оккупанта с женой.

Как заявил российский военный, судя по отчетам, он был в отпуске еще месяц назад, "бухал и кайфовал", но на самом деле находится на фронте.

"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - сказал оккупант жене.

Он также жалуется на "козла-комбрига", который уже несколько раз оформлял себе фальшивые ранения и несколько месяцев "покайфовал где-то там в Москве".

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские силы вторжения потеряли темп и не смогут атаковать широким фронтом. По его словам, Украина со временем освободит оккупированные территории.

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