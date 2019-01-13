Российские врачи не подтвердили у политзаключенного Клыха рак кожи, - омбудсмен РФ

Фото: Станислав Клих (youtube.com Радио Свобода)

Российский омбудсмен сообщила, что Клыху были сделаны все необходимые анализы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что врачи не подтвердили диагноз рак кожи в украинского политзаключенного Станислава Клыха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Денисову в Facebook.

Москалькова заявила, что со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.

"Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - добавила украинский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что мать удерживаемого в РФ политзаключенного Станислава Клиха сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам Тамары Клих, Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание на рак кожи.

Напомним, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что активиста Бекирова в понедельник отвезут в больницу. По словам Москалькової, больной диабетом Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым.