Российские войска разрушили 58 объектов в Донецкой области. Есть погибшие

За минувшие сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области и разрушили 58 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции.

Также сообщается, что противник применил авиацию, танки, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Открыты уголовные дела по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины

Сообщается, что в результате обстрелов разрушены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения. Противник ударил по следующим населенным пунктам:

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские войска идут в наступление на четырех направлениях, пытались штурмовать несколько населенных пунктов и обстреливали украинские позиции под Северодонецком и Лисичанском.

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