UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые

Автор: Илона Свиридова

Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. В результате ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Люди пытались остановить россиян, открывших огонь по обезоруженному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей. Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости", - сообщил он.

Напомним, ранее издание Forbes подсчитало, что по состоянию на десятый день войны России против Украины уничтожено российской военной техники примерно на 3 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины