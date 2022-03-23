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Российские войска проводят перегруппировку для возобновления контрнаступлений, - Минобороны Британии

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Лондон, Среда 23 марта 2022 09:31
Российские войска проводят перегруппировку для возобновления контрнаступлений, - Минобороны Британии Фото: Российские войска проводят перегруппировку для возобновления контрнаступления (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска в Украине проводят перегруппировку, прежде чем продолжить крупномасштабные наступательные операции. При этом на севере страны боя остаются в основном статичными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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