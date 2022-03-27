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Российские войска продолжают перемещения по территории Беларуси, - Генштаб

Фото: Белорусские военные (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

Генштаб ВСУ сообщает о перемещениях российских военных по территории Республики Беларусь с целью ротации подразделений. Так же отмечается, что часть белорусских военных остается на полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся передвижениях российских военных по территории Беларуси. По информации ВСУ, целью этих перемещений является ротация подразделений понесших значительные потери.

"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих." - заявляют в Генштабе.

Так же в сообщении отмечается, что часть белорусских военных остаются на полигонах.

Отметим, что часть генералов Беларуси лоббируют вступление в войну.

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