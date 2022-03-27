Российские войска продолжают перемещения по территории Беларуси, - Генштаб

Генштаб ВСУ сообщает о перемещениях российских военных по территории Республики Беларусь с целью ротации подразделений. Так же отмечается, что часть белорусских военных остается на полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся передвижениях российских военных по территории Беларуси. По информации ВСУ, целью этих перемещений является ротация подразделений понесших значительные потери. "Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих." - заявляют в Генштабе. Так же в сообщении отмечается, что часть белорусских военных остаются на полигонах.