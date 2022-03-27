Российские войска продолжают перемещения по территории Беларуси, - Генштаб
Генштаб ВСУ сообщает о перемещениях российских военных по территории Республики Беларусь с целью ротации подразделений. Так же отмечается, что часть белорусских военных остается на полигонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся передвижениях российских военных по территории Беларуси. По информации ВСУ, целью этих перемещений является ротация подразделений понесших значительные потери.
"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих." - заявляют в Генштабе.
Так же в сообщении отмечается, что часть белорусских военных остаются на полигонах.
Отметим, что часть генералов Беларуси лоббируют вступление в войну.
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