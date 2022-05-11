Российские войска обстреляли Харьковскую область, один человек ранен

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харьковской области. В результате обстрела получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

"Сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Один человек получил ранение", - сказал он.

Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости.

"Так же еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все абсолютно заменял, в том числе школы, детские садики и частные дома", - подчеркнул глава ОВА.