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Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии

Фото: Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь (facebook.com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Британии подчеркнули, что, то что Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 47 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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