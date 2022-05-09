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Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, - ОВА

Фото: российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по Сумской области. Обстреляли пограничную территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Как отметил глава ОВА, обстрелы начались еще утром. Оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничной территории области.

Фото: российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)

Прилеты были по Хотинской общине, однако разрушений и жертв нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 мая, оккупанты обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минометов. Также российские военные разбомбили еврейское кладбище в Глуховской общине Шосткинского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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