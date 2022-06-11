Российские военные усилили охрану Северо-Крымского канала, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Вокруг Северо-Крымского канала возведены защитные железобетонные конструкции, увеличено количество контрольно-пропускных пунктов на подъездных путях и мостах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения стабильно напряженная, противник укрепляет рубежи обороны, подтягивает резервы и пытается прикрыть подачу воды из Херсонской области в Крым.

Напомним, в начале вторжения на территорию Херсонской области российские войска взяли Северо-Крымский канал под контроль и подорвали дамбу. По данным украинской стороны, на оккупированный полуостров уже было незаконно поставлено воды на сотни миллионов гривен.

По факту подрыва канала двум российским офицерам объявили подозрения.

Украина перекрыла канал в 2014 году после российской оккупации Крыма и отказывалась подавать воду до возвращения полуострова.

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