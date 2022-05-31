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Российские военные подписывают согласие на убийство мирных украинцев: признание снайпера

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учения. Сейчас оккупанты заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В СБУ допросили пленного российского снайпера. Украинские защитники схватили его во время боевых действий на территории Волновахского района в Донецкой области.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, кое-кто написал отказ. Но замполит сказал: "подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят или просто уволят", - говорит пленный снайпер.

Напомним, СБУ установила личности еще 8 русских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Среди них-5 военнослужащих ВС РФ и три "вагнеровцы".

А Соломенский суд Киева огласил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину за преступления против Украины. Это первый подобный приговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

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