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Российские солдаты и офицеры массово отказываются воевать в Украине, - Генштаб ВСУ

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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