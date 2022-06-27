Российские солдаты ищут юристов для бегства с войны, - разведка

В очередном перехваченном разговоре оккупант жалуется матери на ситуацию и командиров. Он хочет найти юриста, чтобы легально сбежать с войны.

"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам надо быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется что это все ... (ерунда). Уже месяц подкрепления ожидаем", - сказал он.

Солдат также объясняет матери, что они не получают боеприпасов, потому что другие российские военные боятся ехать на передовую.

"Потому что все сц... (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бэхи сели и с... (поехали) бы отсюда", - подчеркнул оккупант.