Российские солдаты едва не расстреляли генерала, который заставлял их идти в наступление, - перехват

Российские контрактники едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану. Они приехали, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват телефонного разговора одного из захватчиков, которую перехватила СБУ .

Как свидетельствует перехват, солдаты отказались выполнять приказ. Так российский генерал позорно бежал с передовой в Донецкой области.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", - розповідає дружині загарбник.

Он жалуется, что от их бригады (свыше 600 человек) осталась лишь треть, а остальные погибли или ранены.