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Российские снайперы в Марьинке убили местного жителя, - штаб ООС

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 08:46
Российские снайперы в Марьинке убили местного жителя, - штаб ООС
Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

По данным разведки, недавно на Донбасс из России прибыли выпускники снайперской школы

Российские снайперы застрелили местного жителя в Марьинке, в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС, передает РБК-Украина.

Как сообщается, в течение последних дней на участке фронта вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация.

"Оккупационные вооруженные формирования ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Донимают и российские снайперы. Почти каждый день армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага", - говорится в сообщении.

Так, 18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского обстрела возле собственного двора получил ранения мирный житель. Снайпер ранил его в живот, от чего человек скончался.

"По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно на Донбасс из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", - отмечают в штабе ООС.

Загибель цивільного в Мар'їнці. Відео

Загибель цивільного в Мар'їнці. Відео

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 19 грудня 2019 р.

Напомним, вчера на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

По данным Генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе операции Объединенных сил погибли 97 украинских военных.

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