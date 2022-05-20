Российские СМИ подтвердили гибель 2 622 военных в войне против Украины

По состоянию на 20 мая 2022 года, в войне против Украины погибли не менее 2 622 российских военных. Данные подтверждены сообщениями региональных СМИ и местных властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Причем из цифры в 2 622 погибших можно сделать вывод, что это преимущественно те, которых удается похоронить в России. По данным издания, чаще других гибнут солдаты из национальных республик - в лидерах Дагестан и Бурятия. В последней погибших хоронят едва ли не каждый день.
В большинстве случаев сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов, где средняя зарплата в них ниже медианной по России. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в таких сводках.
Также сообщается, что среди 2 622 сообщений о погибших в 491 случае речь шла о гибели офицера. Четверть погибших офицеров - это майоры, подполковники, полковники и выше по званию.
Самые большие потери понесли ВДВ - с начала вторжения погибли не менее 509 десантников.
Напомним, в последний раз Министерство обороны России отчитывалось о погибших в Украине еще 25 марта 2022 года. Тогда была подтверждена гибель 1 351 российского военного. С тех пор Москва не раскрывает официальные данные о потерях.
Генеральный штаб ВСУ называет куда большую цифру - около 28 700 погибших россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.