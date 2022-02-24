Российские РСЗО обстреляли село в Херсонской области, погиб пограничник

В ходе нападения на Украину российские войска накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.
"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее стало известно, что Россия начала вторжение в Украину с Крыма.
Напомним, до этого главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщал, что среди украинских военных пока не было потерь в ходе нападения России на Украину.