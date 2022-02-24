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Российские РСЗО обстреляли село в Херсонской области, погиб пограничник

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Херсонская область, Четверг 24 февраля 2022 09:22
Российские РСЗО обстреляли село в Херсонской области, погиб пограничник Фото: российские РСЗО обстреляли село в Херсонской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

В ходе нападения на Украину российские войска накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что Россия начала вторжение в Украину с Крыма.

Напомним, до этого главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщал, что среди украинских военных пока не было потерь в ходе нападения России на Украину.

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Крым Херсонская область РСЗО Вторжение России в Украину
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