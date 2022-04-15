Российские оккупанты в разговорах подтвердили, что сами обстреляли Брянскую область

В одном из перехваченных разговоров оккупант, который находится в Донецкой области, признался, что они сами же атаковали населенный пункт для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают... Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, вроде, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина - ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово.",- сказал российский солдат.

Также военный добавил, что собирается написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.