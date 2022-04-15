ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты в разговорах подтвердили, что сами обстреляли Брянскую область

Новина українською →
Украина, Пятница 15 апреля 2022 11:17
Российские оккупанты в разговорах подтвердили, что сами обстреляли Брянскую область Фото: оккупанты подтвердили, что сами обстреляли Брянскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в телефонных разговорах с родными подтверждают, что сами обстреляли село Климово в Брянской области. Таким образом Россия хочет обвинить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В одном из перехваченных разговоров оккупант, который находится в Донецкой области, признался, что они сами же атаковали населенный пункт для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают... Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, вроде, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина - ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово.",- сказал российский солдат.

Также военный добавил, что собирается написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, вчера российские спецслужбы обвинили Украину в обстреле Брянской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Служба безопасности Украины Российская Федерация
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла