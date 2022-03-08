Российские оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома под Николаевом

Как сообщила глава Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Анна Замазаева, на "кировоградской" трассе российские оккупанты цинично расстреляли смену женщин-воспитателей детского дома. Они ехали на микроавтобусе с эмблемой Красного креста, чтобы сменить коллег.

После обстрела микроавтобус загорелся. По предварительной информации, три женщины погибли. Еще двое были ранены, но смогли добраться до позиции украинских военных, где им оказали помощь.

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