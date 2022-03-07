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Российские оккупанты расстреляли мэра Гостомеля

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко. Мужчина погиб, раздавая еду и лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревших и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей расстреляли оккупанты... Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мэр Бучи Анатолий Федорик получил ранения во время создания гуманитарных коридоров.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 марта ВСУ смогли отбить Гостомель у российских захватчиков.

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