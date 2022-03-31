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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск: погибли два человека

Оккупанты обстреляли города в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли город Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. В результате два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, еще утром спасатели нашли тело погибшего под завалами дома в Лисичанске.

Также днем под обстрел попали микрорайоны Северодонецка. В частности, три многоэтажки охватило пламенем, в некоторых из них заблокировало людей.

Отмечается, что двух человек удалось спасти и один погиб.

Кроме того, вечером оккупанты в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска и повредили здание коммунальной службы.

"В течение дня спасатели помогли в подвозе гуманитарной помощи, эвакуации людей и перевозке 3 раненых жителей Новотошкивского в больницу", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли города в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек.

Также мы писали, что в Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов.

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