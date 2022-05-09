Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже в плену дают показания, - СБУ

На видео - бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

Их полк был полностью разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область).

"У каждого пленного - своя история, но назначение одно - быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели", - сообщили в СБУ.